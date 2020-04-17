В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

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В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram.

Отмечается, что среди умерших — люди от 34 до 91 лет. Большинство имели сопутствующие заболевания.

У 34-летнего мужчины был диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». Также погибший страдал болезнью Пиквика.

Таким образом, в Москве от коронавируса скончались 148, заразились больше 18 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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