Прогнозы властей Москвы о росте госпитализаций в три-четыре раза не сбылись
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Власти Москвы прогнозировали рост госпитализаций из-за коронавируса в три-четыре раза к концу недели, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала »Россия 1».
Собянин заключил, что этого не произошло. Мэр добавил, что власти надеются, что некоторые подготовленные для коронавируса объекты даже не понадобятся.
В Москве коронавирусом заразились больше 18 тысяч, скончались 1517 человек. С 15 апреля жители обязаны оформлять пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
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