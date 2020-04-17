Минпросвещения рассчитывает начать учебный год в привычном формате

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Минпросвещения России рассчитывает, что учебный год начнется осенью в привычном формате, сказал глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала »Россия 1».

«Если мы все будем соблюдать требования, то, я уверен, что этот период завершится, и мы 1 сентября начнем учебный год в привычном для нас формате», — сказал Кравцов.

Российские школы переведены в дистанционный режим работы из-за распространения коронавируса.

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