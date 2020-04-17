В Италии продолжает улучшаться ситуация с коронавирусом
В Италии суточное число заражений (+355) стало самым низким с начала эпидемии, а число выздоровлений (+2 563) резко ускорилось, пишет минздрав страны.
Всего в стране заразились больше 172 тысяч, скончались около 23 тысяч, выздоровели примерно 43 тысячи человек.
Также добавляется, что сокращается количество тяжелобольных.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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