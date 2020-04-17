В Италии продолжает улучшаться ситуация с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/545/13034545/AP_20077500072711-pic905-895x505-2057.jpg">

В Италии суточное число заражений (+355) стало самым низким с начала эпидемии, а число выздоровлений (+2 563) резко ускорилось, пишет минздрав страны.

Всего в стране заразились больше 172 тысяч, скончались около 23 тысяч, выздоровели примерно 43 тысячи человек.

Также добавляется, что сокращается количество тяжелобольных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Нью-Йорке за сутки от коронавируса умерли 630 человек

— В Канаде число заражений коронавирусом превысило 30 тысяч

— В Молдавии за сутки коронавирус подтвердился у 110 человек