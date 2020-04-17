В Молдавии за сутки коронавирус подтвердился у 110 человек
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В Молдавии за сутки коронавирус подтвердился у 110 человек, что увеличивает общее число заболевших до 2164, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну.
Отмечается, что в стране коронавирусом заразились 55, скончались 276 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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