Москвичам назвали документы, которые нужно брать с собой при походе в магазин

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Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов заявил, что передвигающиеся пешком жители столицы обязаны иметь при себе паспорт или другое подтверждение места фактического проживания. Об этом пишет «Интерфакс».

К таким документам также относятся копия договора аренды квартиры или документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться.

В случае, если гражданин проживает у родственников или друзей, необходима расписка от собственника квартиры.

Если же человек забыл документ, на него составят протокол. Однако после рассмотрения бумаги инспектором, гражданин будет вызван на разбор, где сможет предоставить документ.

Щитов также напомнил, что в Москве действует режим самоизоляции, запрещающий передвижение по городу без необходимости.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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