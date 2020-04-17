Папа Римский в шутку назвал скотч «настоящей святой водой»

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Папа Римский Франциск в шутку назвал шотландский виски «настоящей святой водой», сообщает Forbes со ссылкой на заявление режиссера документального фильма про Папский шотландский колледж в Риме Тони Кирни.

По словам режиссера, эту фразу понтифик произнес в ходе встречи с семинаристами, подарившими ему бутылку скотча. Отмечается, что в финальной версии фильма эта часть подверглась цензуре Ватикана.

При этом, по данным Forbes, папа Франциск не в первый раз получал в подарок бутылку виски.

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