Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве идет не по худшему сценарию
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице развивается не по самому плохому сценарию, пишет «Интерфакс».
Глава города добавил, что это обеспечивается самоизоляцией и другими ограничениями.
В Москве коронавирусом заразились больше 18 тысяч, скончались около 127 человек. С 15 апреля в городе введен пропускной режим: для передвижения на личном или общественном транспорте жители должны оформлять разрешения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин заявил о переходе распространения коронавируса в регионы страны
— Путин заявил, что еще многое нужно сделать из-за коронавируса