Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве идет не по худшему сценарию

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице развивается не по самому плохому сценарию, пишет «Интерфакс».

Глава города добавил, что это обеспечивается самоизоляцией и другими ограничениями.

В Москве коронавирусом заразились больше 18 тысяч, скончались около 127 человек. С 15 апреля в городе введен пропускной режим: для передвижения на личном или общественном транспорте жители должны оформлять разрешения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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