Путин заявил, что еще многое нужно сделать в связи с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин заявил, что еще многое нужно сделать по всей стране и в каждом регионе из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

«Нам еще очень многое нужно сделать по всей стране, в каждом регионе», — сказал Путин.

В России коронавирусом заразились 32 тысячи, скончались 273 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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