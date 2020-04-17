Россия заняла второе месте в мире по числу проводимых тестов на COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия находится на втором месте по числу проводимых тестов на коронавирус, передает РИА «Новости».

Она отметила, что благодаря тому, что в стране увеличился охват населения по тестированию на COVID-19, выросла выявляемость заболевания.

По последним данным, в России обнаружено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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