Медведев заявил о необходимости изоляции в связи с пандемией

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что изоляция в связи с коронавирусом необходима, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что меры властей в сложившейся ситуации становятся жестче, что абсолютно справедливо для такой огромной страны, как Россия.

По мнению Медведева, вводимые «меры зависят от отношений в обществе», и все, что действуют в одной стране, не обязательно будет действовать в другой.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.