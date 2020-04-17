В оперштабе уточнили число заразившихся коронавирусом в РФ
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В оперативном штабе обновили статистику заразившихся коронавирусом в России.
Впервые инфекцию выявили у человека в Алтайском крае. Таким образом общее число инфицированных за сутки составляет 4 070.
На первом место по числу заболевших Москва, где диагностированj 1 959 заразившихся, далее идет Московская область с 472 инфицированными. Тройку замыкает Санкт-Петербург — 424.
Также за 24 часа умер от инфекции 41 человек (всего — 273), а вылечились еще 286 пациентов (всего — 2 590 ).
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса во всех регионах России.
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