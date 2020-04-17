Врач рассказала, как молодые переносят COVID-2019

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Главный врач 52-й больницы в Москве Марьяна Лысенко заявила, что молодые люди трудно переносят COVID-2019. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По ее словам, средний возраст заболеваемости коронавирусом в последнее время изменился. В начале пандемии инфекция поражала в основном пожилых, а сейчас ее жертвами становятся и молодые. Они тоже тяжело переносят заболевание.

«В том числе и с фатальными исходами», — отметила врач.

Она также рассказала, что часто люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью. Летальные исходы происходят не только из-за хронических заболеваний, но и от самого вируса. Погибают довольно здоровые люди, поделилась Лысенко.

В России на данный момент зарегистрировано 27 938 случаев заражения COVID-2019, умерли 232 человека, вылечились 2304 человек.

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