Минпросвещения отказалось менять организацию ЕГЭ из-за пандемии коронавируса

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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не станет менять организацию Единого государственного экзамена из-за коронавирусной инфекции. Видеозапись его выступления опубликована на сайте правительства России.

Кравцов подчеркнул, что в 2020 году сохранятся все меры, обеспечивающие объективность проведения ЕГЭ. В частности, все выпускники буду находиться в равных условиях.

Также он напомнил, что пока решено начать проведение экзаменов с 8 июня. Однако в зависимости от эпидемиологической ситуации сроки будут сдвигаться.

«Окончательное решение будет принято после майских праздников», — уточнил министр.

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