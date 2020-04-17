Минпросвещения отказалось менять организацию ЕГЭ из-за пандемии коронавируса
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не станет менять организацию Единого государственного экзамена из-за коронавирусной инфекции. Видеозапись его выступления опубликована на сайте правительства России.
Кравцов подчеркнул, что в 2020 году сохранятся все меры, обеспечивающие объективность проведения ЕГЭ. В частности, все выпускники буду находиться в равных условиях.
Также он напомнил, что пока решено начать проведение экзаменов с 8 июня. Однако в зависимости от эпидемиологической ситуации сроки будут сдвигаться.
«Окончательное решение будет принято после майских праздников», — уточнил министр.
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