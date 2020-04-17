На лечении в Коммунарке находятся 501 человек
Лечение в московской больнице в Коммунарке проходит 501 пациент. Об этом сообщает главный врач Денис Проценко на своей странице в Facebook.
С диагнозом «пневмония» в больнице пребывает 499 человек. У 351 пациента подтверждена новая коронавирусная инфекция. В реанимации находятся 45 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 23 человека.
За сутки поступило 64 новых пациента, выписано 48 человек.
По последним данным, в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения COVID-2019, умерли 232 человека, вылечились 2304 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.