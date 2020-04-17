В Саратовской области 17 человек за сутки заразились COVID-19

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В Саратовской области за сутки зафиксировано 17 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заболевших составило 87 человек. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Таким образом, на сегодняшний день в области подтверждены 87 случаев заражения коронавирусом. 13 человек выздоровели, еще трое скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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