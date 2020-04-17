ФСБ: красноярский школьник отложил дату теракта из-за дистанционного обучения
Подросток из Красноярска, который готовил вооруженное нападение на школу, перенес сроки теракта из-за перехода учебных заведений на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу по Красноярскому краю.
«По причине переноса учебного процесса в дистанционный формат подросток принял решение об изменении даты террористического акта на более поздний период», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что школьник готовил нападение в течение четырех месяцев.
Ранее в отношении подростка 2006 года рождения было возбуждено уголовное дело.
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