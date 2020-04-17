Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом

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Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на адвоката заключенного Алексея Тарасова.

По словам адвоката, Ярошенко заявил ему, что у него «есть все симптомы, связанные с коронавирусом».

Кроме того, отбывающий срок россиянин выразил мнение, что коронавирусом в тюрьме заразились все заключенные.

Ранее адвокат Ярошенко попросил властей США освободить осужденного из-за коронавируса.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.

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