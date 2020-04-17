В Петербурге закрыли на прием еще один роддом из-за коронавируса
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В Петербурге закрыли на прием роддом №17 из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
«В связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в роддом №17 временно приостановлен ввоз пациенток до нового распоряжения», — говорится в сообщении.
Ранее власти также закрыли на карантин родильные дома №10 и №16.
По последним данным в Петербурге коронавирусом заражены 1083 человека, из них выздоровели 170, семь пациентов погибли.
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