В Петербурге закрыли на прием еще один роддом из-за коронавируса

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В Петербурге закрыли на прием роддом №17 из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«В связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в роддом №17 временно приостановлен ввоз пациенток до нового распоряжения», — говорится в сообщении.

Ранее власти также закрыли на карантин родильные дома №10 и №16.

По последним данным в Петербурге коронавирусом заражены 1083 человека, из них выздоровели 170, семь пациентов погибли.

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