В Подмосковье оштрафовали больше 240 нарушителей самоизоляции за день
В Подмосковье выписали больше 240 штрафов за нарушение режима самоизоляции в четверг, 16 апреля. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на пресс-службу Госадмтехнадзора региона.
Нарушения были выявлены в ходе патрулирования общественных мест в ряде округов Московской области.
«В течение одного дня патрулирования общественных пространств, выявлено 242 физических лица, нарушивших режим самоизоляции и 38 юридических лиц, нарушивших запрет на деятельность», — говорится в пресс-службе.
Уточняется, что самые масштабные рейды были проведены в общественных местах в Химках, Балашихе и Реутове. Кроме того, проверки состоялись в Видном, Дзержинском, Котельниках и Волоколамске.
Режим самоизоляции в Московской области введен до 30.04.2020 года в связи с пандемией коронавируса.
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