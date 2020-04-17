Вывозной рейс из Катманду в Москву состоится 20 апреля
Вылет вывозного рейса из Катманду в Москву предварительно должен состояться в понедельник, 20 апреля. Об этом сообщается в созданном Минкомсвязью Telegram-канале для возвращения россиян на родину.
Уточняется, что рейс будет выполнен авиакомпанией Royal Flight.
Рейс № ABG9004 Катманду – Москва запланирован в 12.40 по местному времени 20 апреля 2020 года.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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