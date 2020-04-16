Во Франции число смертей от коронавируса приблизилось к 18 тысячам
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Во Франции число смертей от коронавируса достигло 17 920, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о почти 150 тыс. заразившихся и около 30 тыс. выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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