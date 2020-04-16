В общественном транспорте Башкирии запретят проезд без перчаток и масок

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Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение об ужесточении уже введенных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Так, с 20 апреля все существующие рабочие пропуска аннулируют, граждане должны будут оформить их по новой форме. Кроме того, будет уточнен список работающих предприятий.

Последней мерой станет запрет на передвижение в общественном транспорте и такси без перчаток и масок.

До этого стало известно, что режим самоизоляции в Башкирии продлят до наступления лета.

«Апрель — май мы работаем в предельном режиме самоизоляции», — заключил Хабиров.

Он порекомендовал настраивать жителей муниципалитетов на то, что режим может быть продлен и на более длительный срок.

В Башкирии на данный момент зарегистрирован 191 случай заражения коронавирусом и 5 летальных исходов.

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