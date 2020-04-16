В посольстве рассказали о застрявших в Австралии детях из России

Шестнадцать детей из России не могут вылететь из Австралии из-за ограничительных мер, введенных в странах в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом «Газете.Ru» сообщили в посольстве РФ в Австралии.

«Мы располагаем сведениями о 16 россиянах в возрасте до 18 лет, которые нуждаются в содействии в возвращении на родину. Все они находятся в Австралии в качестве туристов вместе с совершеннолетними членами своих семей. К сожалению, пока никто из них не покинул Австралию, так как авиасообщение с Россией практически отсутствует», — пояснили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что в стране могут находиться еще несколько несовершеннолетних россиян, которые не обратились за помощью в госорганы.

«Мы не исключаем, что в Австралии могут находиться несовершеннолетние граждане России, прибывшие сюда для учебы, но не заявлявшие о себе. Законодательство РФ не предусматривает какой-либо обязательной регистрации российских граждан, прибывающих в зарубежные государства в целях учебы. Граждане становятся на консульский учет сугубо добровольно», — заключили дипломаты.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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