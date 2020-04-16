Коронавирус выявили во всех субъектах России
Коронавирус подтвердился в республике Алтай, последнем регионе, свободном от вируса, пишет ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона», — сказали в правительстве.
Таким образом, все регионы заражены коронавирусом.
В России заразились почти 28 тысяч, скончались 232 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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