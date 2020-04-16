Власти Свердловской области сделали режим повышенной готовности бессрочным
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что введенный в регионе режим повышенной готовности продлят до особого указа о его отмене. Об этом пишет РИА «Новости».
До этого планировалось, что режим будет введен до 20 апреля.
К такому решению власти области пришли в связи с изменением ситуации по коронавирусу.
«Очень внимательно следим за ситуацией, прислушиваемся к рекомендациям санитарных врачей», — добавил Куйвашев.
Согласно последним данным, в Свердловской области зафиксированы 111 случаев заболевания. Всего в России на данный момент 27 938 инфицированных.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: