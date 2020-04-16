Власти Свердловской области сделали режим повышенной готовности бессрочным

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что введенный в регионе режим повышенной готовности продлят до особого указа о его отмене. Об этом пишет РИА «Новости».

До этого планировалось, что режим будет введен до 20 апреля.

К такому решению власти области пришли в связи с изменением ситуации по коронавирусу.

«Очень внимательно следим за ситуацией, прислушиваемся к рекомендациям санитарных врачей», — добавил Куйвашев.

Согласно последним данным, в Свердловской области зафиксированы 111 случаев заболевания. Всего в России на данный момент 27 938 инфицированных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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