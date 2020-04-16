В Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус

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В Москве врачи будут рассматривать все случаи ОРВИ как подозрение на коронавирус, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Ракова добавила, что отличить ОРВИ и коронавирус становится все сложнее.

В России коронавирусом заразились почти 28 тысяч, скончались 232 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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