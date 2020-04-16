В Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус
В Москве врачи будут рассматривать все случаи ОРВИ как подозрение на коронавирус, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Ракова добавила, что отличить ОРВИ и коронавирус становится все сложнее.
В России коронавирусом заразились почти 28 тысяч, скончались 232 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве выписали 12 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции—
— Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси
— Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло почти на 3,5 тыс.