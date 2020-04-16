Москвичи продолжают нарушать самоизоляцию

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В Москве жители продолжают нарушать самоизоляцию, введенную из-за коронавируса, заявил начальник столичного главконтроля Евгений Данчиков в эфире телеканала »Россия 24».

Начальник главконтроля сказал, что москвичи по-прежнему выходят на улицу, гуляют с детьми в парках и жарят шашлыки. Он выразил надежду, что нынешняя плохая погода будет препятствовать этому.

Данчиков также сообщил, что за сутки правоохранители составили две тысячи протоколов о нарушении режима.

В Москве действует режим самоизоляции, запрещающий передвижение по городу без необходимости. В России коронавирусом заразились почти 28 тысяч, скончались 232 человека.

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