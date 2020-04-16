СМИ: в Великобритании медиков будут перевозить автобусы музея Гарри Поттера
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Тематические автобусы, которые используются для экскурсий в музей Гарри Поттера в Лондоне, теперь будут перевозить сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), передает «Би-би-си».
Автобусы будут курсировать в графстве Хартфордшир. В них будут соблюдаться все правила социального дистанцирования.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 98 476, скончались 12 868 человек .
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.