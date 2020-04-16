Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

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Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.

Отмечается, что следствие установило заказчиков и «основные каналы организации беспорядков».

Возбуждено уголовное дело по ст. «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенные организованной группой либо с применением насилия».

Активные участники беспорядков в настоящее время вывезены в другие колонии.

Бунт в колонии произошел 9 апреля. Один из заключенных спровоцировал конфликт, в результате которого пострадал сотрудник ФСИН. На следующий день в колонии возник пожар.

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