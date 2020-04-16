Более 200 нарушителей самоизоляции оштрафовали в Москве за сутки

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Сотрудники правоохранительных органов оштрафовали в Москве 213 человек, нарушивших режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

Речь идет о больных COVID-19 в легкой форме гражданах, которые дали добровольное согласие на лечение дома.

Сумма штрафа составила около 4 тыс. руб.

Кроме того, сотрудники полиции составили 2 043 протокола в отношении граждан, не соблюдающих социальную дистанцию и прогуливающихся на улице.

Данчиков добавил, что на сегодняшний день статистика по нарушениям, связанным с перемещением граждан на машинах без пропуска, не ведется.