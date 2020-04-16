В Удмуртии умерли первые два пациента с COVID-19

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Первые две смерти от коронавируса зафиксированы в Удмуртии. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что скончались двое мужчин в возрасте 62 и 68 лет. У них были хронические заболевания, ставшие основной причиной смерти.

В республике выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом, добавил Бречалов. Таким образом, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 58 подтвержденных случаев COVID-19.

По последним данным, в России выявлено 24 490 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.