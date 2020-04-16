Власти Чукотки рекомендуют воздержаться от посещения храмов на Пасху

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Власти Чукотского автономного округа призывают верующих жителей региона отказаться от посещения храмов на Пасху из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости».

При этом пасхальную трапезу можно благословить в домашних условиях, напоминают власти региона.

Ранее на Чукотке был подтвержден первый случай заражения коронавирусом.

В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались почти 200 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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