Захарова призывает регионы подключиться к вывозу россиян из-за границы

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Регионы России должны активно подключиться к организации вывоза своих жителей из-за рубежа, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Не только Москва, Московская область и Санкт-Петербург должны проявлять ответственность в вопросе приема своих жителей и «людей с гуманитарными случаями», но и другие регионы страны, отметила Захарова.

По словам представителя МИДа, в настоящее время организован вывоз россиян из-за границы в Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Иркутск,и Красноярск.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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