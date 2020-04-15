Захарова заявила о «махинации» госдепа в ситуации с застрявшими в США школьниками из РФ

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила действия госдепа в ситуации с застрявшими в США российскими школьниками. Об этом она рассказала в эфире «России 1».

Она назвала действия американских властей «аферой» и «страшной махинацией», поскольку госдепартамент не предоставил информацию о школьниках, которые просят помощи для возвращения их на родину.

«Дикость этой новости заключается в том, что никто не сказал, кто эти дети, где они находятся, как можно с ними связаться», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что Россия потребовала от США предоставить информацию о 74 российских школьниках, однако госдеп снял с себя ответственность за их судьбу и не предоставил запрашиваемую информацию.

Она также выразила мнение, что детей отправляли учиться «тайно», поскольку в посольстве США в Москве были предоставлены иные данные о количестве учащихся, которые находятся сейчас в США.

Захарова уточнила, что сейчас приоритетом остается вывоз детей обратно в Россию, а выяснением деталей программ обмена стоит заняться потом.

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