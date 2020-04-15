Пензенский губернатор запретил ходить в храмы и на кладбища

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял решение о введении запрета на посещение кладбищ и храмов в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в постановлении на портале правительства региона.

Исключение составляют процедуры погребения.

Кроме того, религиозные объединения должны приостановить деятельность мест совершения богослужений, а также других религиозных обрядов и церемоний.

Отмечается, что запрет введен до 30 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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