В Главконтроле рассказали о первом дне работы системы спецпропусков

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Начальник Главконтроля Евгений Данчиков рассказал о первом дне работы системы цифровых пропусков для передвижения в Москве и области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в столице работают 13 тысяч сотрудников полиции, еще три тысячи сотрудников Росгвардии и тысяча дружинников.

По его словам, все они осуществляют проверку спецпропусков с помощью специальных устройств.

«Полиция и Росгвардия с сегодняшнего дня начинает проверять пропуска, идет настройка, в любом случае в любом процессе могут быть шероховатости», — заключил Дачников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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