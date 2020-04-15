Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет «Интерфакс».

«С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днём усиливаться», — сказал Собянин.

С 15 апреля москвичи обязаны иметь пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.

В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались почти 200 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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