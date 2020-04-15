В Тюмени загорелось офисное здание

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В Тюмени в офисном здании загорелась кровля на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области.

В пресс-службе рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 13.42 мск. Возгорание произошло на улице Уричного, 36.

«Горит крыша здания на площади 300 квадратных метров», — добавили в ведомстве.

Данные о пострадавших не уточняются.

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