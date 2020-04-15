Полицейские заставили купить калининградца наркотики для улучшения статистики

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В Калининграде оперативники из отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного линейного управления МВД России на транспорте заставили купить местного жителя наркотики, чтобы улучшить статистику выявленных таких преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России Марию Добрынину.

По данным следствия, чтобы реализовать задуманное, правоохранители привлекли к работе мужчину, который по их поручению попросил знакомого вместе приобрести наркотики. Когда сделка была совершена, полицейские задержали гражданина.

В отношении оперативников возбудили уголовные дела по статьям «Сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору» и «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

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