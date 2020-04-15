Поклонская считает возможным искусственное происхождение COVID-19
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская допустила возможность появления коронавируса в результате лабораторных экспериментов, сообщает РИА «Новости».
«Отмечу, я не специалист, это всего лишь мое мнение. Оно основано на том, что отсутствуют реальные независимые и здоровые мировые механизмы по контролю за деятельностью разного рода лабораторий по разработке бактериологического оружия», — сказала Поклонская.
По ее мнению, необходимо провести проверку всех существующих в мире биологических лабораторий. Она добавила, что миру необходима «перезагрузка во всех сферах жизнедеятельности международных отношений».
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