Грабители украли у жителя Петербурга 4000 масок

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В Санкт-Петербурге у местного жителя похитили 4 тыс. медицинских масок, которые он намеревался продать в интернете. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что 24-летний юноша опубликовал в соцсети 10 апреля объявление о продаже масок. С ним связался потенциальный покупатель. Когда продавец пришел на место встречи, на него напали трое неизвестных, отобрали товар и скрылись с места преступления.

Ущерб составил 156 тыс. рублей.

14 апреля юноша обратился в полицию и сообщил о произошедшем. Полиция задержала 25-летнего уроженца Дагестана, который работает кассиром в супермаркете.

На злоумышленника составили протокол о мелком хищении (статья 7.27 КоАП РФ), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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