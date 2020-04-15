Грабители украли у жителя Петербурга 4000 масок
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В Санкт-Петербурге у местного жителя похитили 4 тыс. медицинских масок, которые он намеревался продать в интернете. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что 24-летний юноша опубликовал в соцсети 10 апреля объявление о продаже масок. С ним связался потенциальный покупатель. Когда продавец пришел на место встречи, на него напали трое неизвестных, отобрали товар и скрылись с места преступления.
Ущерб составил 156 тыс. рублей.
14 апреля юноша обратился в полицию и сообщил о произошедшем. Полиция задержала 25-летнего уроженца Дагестана, который работает кассиром в супермаркете.
На злоумышленника составили протокол о мелком хищении (статья 7.27 КоАП РФ), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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