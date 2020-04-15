Количество зараженных COVID-19 в Москве возросло на 1774 человека

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в российской столице за сутки возросло на 1774 человека, достигнув отметки в 14 776 заболевших, сообщает в своем Telegram-канале московский Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Специалисты штаба отметили, что количество выздоровевших и выписанных из больниц Москвы пациентов за последний день возросло на 189 человек, скончались 11 пациентов.

Всего в России на сегодня зафиксировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах, умерли 198 пациентов, выздоровели — 1986.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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