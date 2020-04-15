Автомобилисты стоят в пробках на въездах в Москву

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На въездах в Москву появились значительные пробки в связи с введением пропускного режима, передает ТАСС.

Сотрудники ГИБДД проверяют наличие пропусков у водителей. Это занимает 30 секунд: при помощи планшетов они сканируют номера машин.

Однако процедура потребовала перекрытия нескольких полос, поэтому на Ленинградском шоссе и на шоссе Энтузиастов наблюдаются серьезные заторы. По мере усиления потока сотрудники ГИБДД увеличивают количество проверяемых машин. Так, они расширили проверку с 20% до 50%.

С 15 апреля в Москве действует пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. Данная мера введена, чтобы удержать распространение коронавируса. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы.

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