Безработный украл у курьера заказ в центре Москвы
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В Москве безработный, угрожая пистолетом, украл у курьера баллон с пищевой закисью азота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Инцидент произошел 14 апреля по адресу Долгоруковская, 40.
Правоохранители установили, что по указанному адресу при доставлении курьером баллона с пищевой закисью азота объемом 5 литров к нему подошел неизвестный и, угрожая предположительно пистолетом, похитил заказ и скрылся.
Отмечается, что сумма материального ущерба составила больше 4 тысяч рублей.
Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 30-летний безработный.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.