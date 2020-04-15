Безработный украл у курьера заказ в центре Москвы

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В Москве безработный, угрожая пистолетом, украл у курьера баллон с пищевой закисью азота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел 14 апреля по адресу Долгоруковская, 40.

Правоохранители установили, что по указанному адресу при доставлении курьером баллона с пищевой закисью азота объемом 5 литров к нему подошел неизвестный и, угрожая предположительно пистолетом, похитил заказ и скрылся.

Отмечается, что сумма материального ущерба составила больше 4 тысяч рублей.

Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 30-летний безработный.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.