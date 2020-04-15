Более 450 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке

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В московской больнице в Коммунарке в общей сложности находятся 487 человека, 485 из низ — с диагнозом «внебольничная пневмония». Об этом сообщил главный врач клиники Денис Проценко на своей странице в Facebook.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 42 пациента, из них 21 — на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За минувшие сутки в медучреждение поступили 34 человека, выписано 37 пациентов.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 13 002 случая заражения коронавирусом.

Всего в России 21 102 больных COVID-19.

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