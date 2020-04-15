Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

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Врач-фармаколог Игорь Федоров рассказал об опасности применения самодельного антисептика, сообщает РИА «Новости».

По словам доктора, неправильно сделанный антисептик на спирту не может убить коронавирус. Применяя его, граждане будут думать, что обеззараживают руки и предметы, но на самом деле частицы инфекции будут сохраняться на поверхностях.

«Это может стать роковой ошибкой», — заявил Федоров.

Он подчеркнул, что создать нужную композицию из спирта очень сложно в домашних условиях. Только спирт свыше 62% может оказать дезинфицирующий эффект.

Антисептики, которые содержат не спирт, а хлоргексидин, как считает врач, еще хуже. Они беспомощны перед вирусами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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