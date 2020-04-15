Шлейф пепла от Ключевского вулкана на Камчатке протянулся на 65 километров
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Ключевской вулкан на Камчатке 15 апреля выбросил столб пепла на высоту 6 километров над уровнем моря, передает ТАСС.
Шлейф пепла протянулся на 65 километров на северо-восток.
Извержение вулкана началось в ноябре 2019 года и до сих пор продолжается.
Вулканологи в происходящем угрозы для жителей Камчатского края не видят.
Вулкан Ключевского расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского.
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