Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 600 тысяч
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 600 тысяч, сообщили в университете Джонса Хопкинса.
Всего на сегодняшний день в стране коронавирусом заразились 602 989 человек, число жертв составляет 25 575 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.