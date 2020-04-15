Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 600 тысяч

<img src="//img.gazeta.ru/files3/933/13039933/2020-03-13T205507Z_284147230_RC28JF9E55QX_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-NEW-YORK-pic905-895x505-31972.jpg">

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 600 тысяч, сообщили в университете Джонса Хопкинса.

Всего на сегодняшний день в стране коронавирусом заразились 602 989 человек, число жертв составляет 25 575 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.