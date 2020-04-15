Трамп: из-за ошибок ВОЗ число заболевших COVID-19 в мире увеличилось в 20 раз
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что из-за ее неверных действий коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы, передает ТАСС.
«Может, и намного больше», — убежден Трамп.
По его мнению, одним из наиболее опасных решений ВОЗ стал ее отказ ввести ограничения на передвижение людей между странами на начальных этапах распространения коронавируса.
Ранее американский президент заявил о приостановке финансирования ВОЗ.
По последним данным, в мире выявлено почти 2 миллиона случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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